Понівечені ліцей, підприємство, газоводи: окупанти атакували Дніпропетровщину (фото)

Масштаби руйнацій в Нікопольському районі уточнюються

У ніч на 17 вересня російські окупаційні війська накрили Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади району: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог випустив на мирні міста та села більш як 90 смертоносних снарядів.

«Попередньо, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються», – розповів Резніченко.

3 фото На весь екран





Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів.

У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила у будівлю підприємства в Індустріальному районі Харкова, у результаті чого виникла пожежа.