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Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Ворог свідомо руйнує інфраструктуру України
фото: Валентин Резніченко /Telegram

Окупанти не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл… 

Уночі 12 вересня окупанти били з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій  уточнюються», – повідомив Резніченко.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали. 

«В інших районах області ніч минула спокійно. Станом на ранок всюди тихо», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Дніпропетровщину: двоє загиблих.

Як стало відомо, ворог влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині.

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Теги: ворог окупанти рашисти Дніпропетровщина

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