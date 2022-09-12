Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі

Окупанти не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл…

Уночі 12 вересня окупанти били з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються», – повідомив Резніченко.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.

«В інших районах області ніч минула спокійно. Станом на ранок всюди тихо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Дніпропетровщину: двоє загиблих.

Як стало відомо, ворог влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині.