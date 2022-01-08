Ситуація на Донбасі: окупанти поранили українського воїна

Російські найманці п'ять разів порушували режим тиші

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень. Із них чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення. Як повідомили у пресцентрі ООС, поранено військового.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу «ВОГ-17».

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, протягом доби 7 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Одне з них – з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, що сталось вперше у новому році.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.