Російські найманці на Різдво вперше від початку року застосували заборонену зброю

Окупанти били зі 120-мм мінометів біля Кам’янки

Протягом доби 7 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Одне з них – з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, що сталось вперше у новому році. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Російські терористи обстріляли українські позиції поблизу таких населених пунктів, як-от:

Катеринівка – гранатометами різних систем і стрілецькою зброєю;

Кам’янка – мінометами калібру 120 мм і 82 мм;

Новотошківське – автоматичними й станковими протитанковими гранатометами, великокаліберними кулеметами.

Бойових втрат серед українських військових не було.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – зазначили в пресцентрі.

Станом на ранок 8 січня порушень «тиші» в районі ООС не зафіксовано.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.