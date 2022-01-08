Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою

Переміщення так званих «миротворців» відбувається цілодобово

Російські військові літаки Іл-76 виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників з Іваново в Казахстан. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

«Літаками військово-транспортної авіації планується виконати понад 20 літако-рейсів. Після прибуття військовослужбовці російського миротворчого контингенту розпочнуть виконання завдань», – повідомили в міністерстві.

Як наголошується в повідомленні, перекидання здійснюється з аеродрому «Північний». Згідно з відео, наданим міністерством, у Казахстан перекидаються також нові бронетранспортери БТР-МД «Ракушка».

Раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ПДВ увійдуть до складу «миротворчого» контингенту ОДКБ у Казахстані.

Створене міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту «миротворчих» сил ОДКБ в Казахстан.

«Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, ухваленого 6 січня 2022 року, в Республіку Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації і нормалізації ситуації спрямовані колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку. До їхнього складу увійшли підрозділи Збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан і Киргизької Республіки», – заявили в російському військовому відомстві.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Сьогодні президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Читайте також: