Прикордонники не пустили в Україну зірку російських серіалів

34-річний росіянин прибув учора в Україну авіарейсом зі Стамбула

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну на найближчі три роки російському актору, який прямував у країну на зйомки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

34-річний росіянин прибув учора в «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула.

«Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу», – йдеться у повідомленні.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові.

Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

фото: ДПСУ

За порушення норм українського законодавства громадянина РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом. Прізвище не розголошується.

За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка. Він брав участь у зйомках серіалу «Гурзуф» в окупованому Росією Криму. Чепуренко став популярним у РФ після серіалу «Жуки».

Напередодні нового року прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим.

До слова, нещодавно серіал «Свати» спровокував скандал у Росії.

Рада національної безпеки й оборони відмовилася повідомити, чи заборонить серіал «Свати-7», виробництва компанія «Квартал 95», що транслюється на підсанкційному телеканалі «Росія-1».

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