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    Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України

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    Андрій Єрмак зізнався, що&nbsp;перебуває у Карпатах, де &laquo;поєднує роботу з відпочинком&raquo; - Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України
    Андрій Єрмак зізнався, що перебуває у Карпатах, де «поєднує роботу з відпочинком»
    фото з відкритих джерел

    Очільник Офісу президента повідомив, що радники Нормандської четвірки приїдуть до України

    Наступного тижня в Україну приїдуть політичні радники лідерів Німеччини та Франції – Йєнс Плетнер та Еммануель Бонн. Вони беруть участь у зустрічах у «нормандському форматі» щодо Донбасу на рівні радників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак на сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що цього тижня вже розмовляв із нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів та аспекти безпеки з помічником держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід.

    «А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату приїдуть до Києва», – додав Єрмак.

    Він також розповів, що останніми днями перебуває у Карпатах, де «поєднує роботу з відпочинком».

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    Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України
    Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України

    «Яка ж в нас гарна країна і які неймовірні Карпати! В карпатських горах енергія йде вгору. І ця енергія допомагає в щоденній роботі. Але треба завжди тримати баланс». – написав Єрмак і додав дві світлини, на яких лише природа засніженої місцини.

    Про відпочинок президента Володимира Зеленського у Каарпатах стало відомо ще 4 січня.

    Напередодні Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом.

    Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

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    Теги: Нормандський формат Закарпаття відпочинок Івано-Франківщина Андрій Єрмак
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    Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України