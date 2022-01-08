Єрмак з Буковеля анонсував важливу подію для України

Андрій Єрмак зізнався, що перебуває у Карпатах, де «поєднує роботу з відпочинком»

Очільник Офісу президента повідомив, що радники Нормандської четвірки приїдуть до України

Наступного тижня в Україну приїдуть політичні радники лідерів Німеччини та Франції – Йєнс Плетнер та Еммануель Бонн. Вони беруть участь у зустрічах у «нормандському форматі» щодо Донбасу на рівні радників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що цього тижня вже розмовляв із нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів та аспекти безпеки з помічником держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід.

«А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату приїдуть до Києва», – додав Єрмак.

Він також розповів, що останніми днями перебуває у Карпатах, де «поєднує роботу з відпочинком».

«Яка ж в нас гарна країна і які неймовірні Карпати! В карпатських горах енергія йде вгору. І ця енергія допомагає в щоденній роботі. Але треба завжди тримати баланс». – написав Єрмак і додав дві світлини, на яких лише природа засніженої місцини.

Про відпочинок президента Володимира Зеленського у Каарпатах стало відомо ще 4 січня.

Напередодні Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом.

Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

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