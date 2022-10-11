У російській військовій частині в окупованому Джанкої пролунав вибух

У вертолітній частині, що знаходиться на околиці Джанкоя, був вибух

Внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти

Кримські пабліки повідомили, що ввечері у понеділок, 10 жовтня, в окупованому Джанкої пролунав вибух на території військової частини.

У військовій частині знаходиться 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ.

Зазначається, що внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти. Зокрема, було зафіксовано понад 20 машин швидкої допомоги, які проїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1 у Севастополі.

Російські пропагандистські ЗМІ також підтвердили вибух, але повідомили лише про поранення 11-річної дівчинки, яку поранило осколком скла.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.