В Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління військ Чорноморського флоту Росії

Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

Оперативне командування «Південь» підтвердило, що в Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту Росії. Про це повідомила пресслужба командування.

Армійська авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога становлять: 31 військовий, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також безпілотник-розвідник.

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

«Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу. Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався», – йдеться в повідомленні.

Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників. Втрат немає.

Нагадаємо, на півдні загарбники почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Імовірна підготовка ворожого контрнаступу з планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.