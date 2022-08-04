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Десантники знищили групу рашистів на Донеччині (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:54 glavcom.ua
Десантники знищили групу рашистів на Донеччині (фото)
фото:5.ua

Серед особистих речей окупантів шестимісячні контракти на військову службу

Десантниками 81-ї бригади ДШВ знищили групу російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України.

«На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», – йдеться у повідомленні.

2 фото
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Як повідомлялося, у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління військ Чорноморського флоту Росії. Також на Херсонщині ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Теги: ЗСУ війна

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