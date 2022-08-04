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На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:55 glavcom.ua
На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
фото з відкритих джерел

У машині перебували так звані «мер» і його «заступник»

Українські партизани обстріляли автівку з так званою «владою» окупованого Біловодська на Луганщині. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

«В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані «мер» і його «заступник». Обидва поранені. Партизани!», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати рашистам шкоди. Українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою. Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також у Сєвєродонецьку обвалюються розбомблені багатоповерхівки.

Нагадаємо, партизани засипали окупований Крим патріотичними листівками. Як повідомлялося, у Херсоні партизани знищили ворожий склад боєприпасів. А також «мінусували» полковника РФ.  

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі партизани ліквідовують російських окупантів.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Теги: Луганщина окупація війна

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