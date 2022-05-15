Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото

У «Азовсталі» перебувають прикордонники Маріуполького загону морської охорони

Державна прикордонна служба показала, як утримують оборону «Азовсталі» охоронці рубежів. Знімки відомство оприлюднило у своєму Telegram-каналі.

Так, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками продовжують протистояти російській орді. А у перервах між боями вони відволікаються грою в шахи та читанням книг.

Нагадаємо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Також українці у соцмережах дякують гурту Kalush за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі», котрий музиканти зробили зі сцени «Євробачення».