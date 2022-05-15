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    Події в Україні

    Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото

    Між боями вояки грають у шахи&nbsp; - Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото
    Між боями вояки грають у шахи 
    фото: Державна прикордонна служба/Telegram

    У «Азовсталі» перебувають прикордонники Маріуполького загону морської охорони

    Державна прикордонна служба показала, як утримують оборону «Азовсталі» охоронці рубежів. Знімки відомство оприлюднило у своєму Telegram-каналі.

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    Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото
    Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото
    Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото

    Так, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками продовжують протистояти російській орді. А у перервах між боями вони відволікаються грою в шахи та читанням книг.

    Нагадаємо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

    Також українці у соцмережах дякують гурту Kalush за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі», котрий музиканти зробили зі сцени «Євробачення».

    Теги: прикордонники росія окупанти Євробачення війна шахи українці Україна окупація радник #stoprussia
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    Як відпочивають від боїв прикордонники-оборонці «Азовсталі»: зворушливі фото