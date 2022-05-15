Коментатор Євробачення розплакався, коли оголошував перемогу України (відео)

«Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті»

Коментатор Тімур Мірошниченко не зміг стримати сльози, коли оголошував перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

«Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті. ЗСУ – ця перемога для вас. Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна!!! Як же це важливо для нас, друзі. Не стримуйте емоції!», – заявив Мірошниченко крізь сльози.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».