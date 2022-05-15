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    Коментатор Євробачення розплакався, коли оголошував перемогу України (відео)

    Коментатор Тімур Мірошниченко емоційно відреагував на перемогу&nbsp;Kalush Orchestra - Коментатор Євробачення розплакався, коли оголошував перемогу України (відео)
    Коментатор Тімур Мірошниченко емоційно відреагував на перемогу Kalush Orchestra

    «Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті»

    Коментатор Тімур Мірошниченко не зміг стримати сльози, коли оголошував перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

    «Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті. ЗСУ – ця перемога для вас. Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна!!! Як же це важливо для нас, друзі. Не стримуйте емоції!», – заявив Мірошниченко крізь сльози.

    Нагадаємо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

    Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

    Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».

    Теги: Євробачення ЗСУ війна Україна #stoprussia Kalush Orchestra
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    Коментатор Євробачення розплакався, коли оголошував перемогу України (відео)