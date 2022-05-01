Які гарантії безпеки готова дати Туреччина Україні? Роз’яснення посла

«Гарантії безпеки – ідея, яка ще не отримала остаточної форми»

Президент Володимир Зеленський назвав Туреччину серед країн, які висловили готовність стати гарантами безпеки України. Проте, як розповів у інтерв’ю «Главкому» посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, гарантії безпеки – ідея, яка ще не отримала остаточної форми.

«Ми позитивно підходимо до цієї ідеї. Проте існує потреба в реалістичних, ефективних гарантіях, які можливо застосувати. Ми не уникаємо відповідальності в питаннях припинення війни та перетворення нашого регіону у більш безпечний», – зауважив дипломат.

За словами посла, Туреччині необхідно побачити, якими є гарантії, яку вони матимуть форму. І лише тоді всім буде зрозуміло, як діяти.

«Нашим пріоритетом має бути знаходження підґрунтя для угоди, щоб знову не утворились передумови для виникнення війни», – пояснив Ягмур Ахмет Гюльдере.

Дипломат зауважив, що гарантії безпеки зрештою буде узгоджено між Росією та Україною. Адже це питання і є частиною переговорів. Він також закликав дочекатися завершення цього процесу.

Раніше турецький дипломат визнав, що гуманітарна операція у Маріуполі провалилась.

Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя. Та, за словами посла, тут йшлося про складнішу операцію, аніж просто про відправку кораблів, які мали забрати людей.

Також Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.

Крім того, Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.