Турецький дипломат визнав: гуманітарна операція у Маріуполі провалилась

Раніше Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдер в інтерв’ю «Главкому» визнав, що його країні не вдалося організувати евакуацію людей з Маріуполя. Відомо, що план Туреччини передбачав співпрацю з українською та російською владою, однак остання зірвала усі домовленості.

Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя. Та, за словами Гюльдера, тут йшлося про складнішу операцію, аніж просто про відправку кораблів, які мали забрати людей.

«Це була частина більшого плану, що передбачав співпрацю з українською та російською владою. У принципі, у Маріуполі залишається менш як три десятки турків. Тому нам фактично не потрібно відправляти туди кораблі. Запланована гуманітарна операція могла б дозволити виїхати з цього міста людям, які потребують негайної медичної допомоги», – пояснив він.

За словами посадовця, враховуючи ситуацію в Маріуполі й складність реалізації «зелених» коридорів, владі його країні не вдалося організувати евакуацію. Він наголосив, що турецькі автобуси досі перебувають біля Маріуполя та сусідніх міст.

«Ми сподіваємось, що коли з’явиться шанс послати гуманітарний конвой, то ці автобуси приєднаються до українського конвою і допоможуть евакуювати турецьких громадян. Ми перебуваємо у постійному контакті з українською та російською сторонами, а також з Червоних Хрестом та з Офісом ООН з координації гуманітарних питань», – сказав він.

Водночас Гюльдер не зміг підтвердити, що саме турецькі судна виявились на місці враженого українським «Нептуном» російського крейсера «Москва» і вони рятували росіян.

«У мене немає інформації про це. Можу лише сказати, що Туреччина має велику берегову лінію у Чорному морі, тому немає нічого дивного, що турецькі кораблі там плавають. А з іншого боку, виходячи з морських правил, якщо є сигнал SOS, то кожен зобов’язаний допомагати», – пояснив він.

Нагадаємо, 13 квітня для евакуації жителів Маріуполя Туреччина надала кораблі. Влада країни заявляла, що основна складність евакуації полягає в тому, що частина міста перебуває під контролем Росії, частина – під контролем України. Евакуація так і не відбулася.

Відомо, що агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. Маріупольський міський голова Вадим Бойченко заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинуло понад 10 тисяч мирних жителів і їхня кількість може зрости до 20 тисяч, оскільки російські загарбники постійно атакують місто.