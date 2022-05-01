Польща продовжила безкоштовний проїзд залізницею для українців

Безкоштовний квиток можна взяти в касі або в кондуктора

Безкоштовний проїзд надаватиметься лише тим біженцям, які перетнули кордон з 24 лютого

Польща дозволила біженцям з України безоплатно їздити потягами до кінця весни. Про це повідомили в PKP Intercity.

«Звертаємо Вашу увагу, що з 1 по 31 травня 2022 року громадяни України зможуть безкоштовно користуватися нашими поїздами», – йдеться у повідомленні.

Безоплатно користуватися потягами польської залізниці можуть:

діти та підлітки до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою рухливістю.

Проте безкоштовний проїзд надаватиметься лише тим біженцям, які перетнули кордон з 24 лютого. Таким чином безкоштовний квиток можна взяти в касі або в кондуктора.

«Якщо громадянин України, який має право на безкоштовний проїзд, придбав платний квиток на поїзди TLK та IC 2 класу, він може повернути його без відрахувань або обміняти на безкоштовний додатковий квиток. Проїзні квитки, видані цим особам, також підлягають поверненню без будь-яких відрахувань», – пояснили на сайті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда віддав резиденцію для біженців з України.