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    Польща продовжила безкоштовний проїзд залізницею для українців

    Безкоштовний квиток можна взяти в касі або в кондуктора - Польща продовжила безкоштовний проїзд залізницею для українців
    Безкоштовний квиток можна взяти в касі або в кондуктора
    фото з відкритих джерел

    Безкоштовний проїзд надаватиметься лише тим біженцям, які перетнули кордон з 24 лютого

    Польща дозволила біженцям з України безоплатно їздити потягами до кінця весни. Про це повідомили в PKP Intercity.

    «Звертаємо Вашу увагу, що з 1 по 31 травня 2022 року громадяни України зможуть безкоштовно користуватися нашими поїздами», – йдеться у повідомленні.

    Безоплатно користуватися потягами польської залізниці можуть:

    • діти та підлітки до 18 років;
    • жінки;
    • чоловіки старше 60 років;
    • чоловіки 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою рухливістю.

    Проте безкоштовний проїзд надаватиметься лише тим біженцям, які перетнули кордон з 24 лютого. Таким чином безкоштовний квиток можна взяти в касі або в кондуктора.

    «Якщо громадянин України, який має право на безкоштовний проїзд, придбав платний квиток на поїзди TLK та IC 2 класу, він може повернути його без відрахувань або обміняти на безкоштовний додатковий квиток. Проїзні квитки, видані цим особам, також підлягають поверненню без будь-яких відрахувань», – пояснили на сайті.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда віддав резиденцію для біженців з України.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Україна квиток біженці окупація #stoprussia
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    Польща продовжила безкоштовний проїзд залізницею для українців