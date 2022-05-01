У Миколаєві та Одесі пролунали вибухи, небо огорнули дивні хмари (фото)

Руда хмара трималася над Миколаєвом після вибуху

У Миколаївській області перевірять склад повітря

Вранці у неділю, 1 травня, вибухи пролунали в Миколаєві та Одесі.

Так, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фото рудої хмари, котра, за повідомленням місцевих жителів, трималася близько 10 хвилин. За деякий час Кім повідомив, що хмара стала білою, склад повітря перевіряють.

Вибухи було чутно також в Одесі та області. За попередньою інформацією, працює ППО, повідомив спікер оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно», – ідеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

Кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.

Ворог намагався атакувати українські міста вночі.

Нагадаємо, розпочалась 67 доба героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню орди.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

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