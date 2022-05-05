На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)

Ворог залишив малюнки на стінах вокзалу в Тростянці

На стінах вокзалу російські військові зробили дивні малюнки

Керівництво «Укрзалізниці» на чолі з головою правління Олександром Камишіним побувало у звільненому від російських окупантів Тростянці на Сумщині. Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а в підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні.

«Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia», – розповів він.

На другому поверсі вокзалу прямо на стіні в кімнаті відпочинку росіяни намалювали карту військової операції.

«Дозволили собі лайку на адресу 93-ої бригади «Холодний Яр». Але в результаті саме ці воїни і вибили нечисть з Тростянця, перетворивши їх на сміття. Лише днями було виявлено останні рештки тіла одного з загарбників – відірвану ногу. Знайшли її… на даху вокзалу», – повідомив Лещенко.

Він пообіцяв, що залізниця здивує всіх темпами відновлення інфраструктури.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань вже задокументувало близько двох десятків фактів катування місцевого населення міста Тростянець, що у Сумській області.

дали цивільний та громадський транспорт.