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    Події в Україні

    На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)

    Ворог залишив малюнки на стінах вокзалу в Тростянці - На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)
    Ворог залишив малюнки на стінах вокзалу в Тростянці
    фото: Сергій Лещенко/Facebook

    На стінах вокзалу російські військові зробили дивні малюнки

    Керівництво «Укрзалізниці» на чолі з головою правління Олександром Камишіним побувало у звільненому від російських окупантів Тростянці на Сумщині. Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

    Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а в підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні.

    «Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia», – розповів він.

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    На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)
    На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)
    На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)

    На другому поверсі вокзалу прямо на стіні в кімнаті відпочинку росіяни намалювали карту військової операції.

    «Дозволили собі лайку на адресу 93-ої бригади «Холодний Яр». Але в результаті саме ці воїни і вибили нечисть з Тростянця, перетворивши їх на сміття. Лише днями було виявлено останні рештки тіла одного з загарбників – відірвану ногу. Знайшли її… на даху вокзалу», – повідомив Лещенко.

    Він пообіцяв, що залізниця здивує всіх темпами відновлення інфраструктури.

    Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань вже задокументувало близько двох десятків фактів катування місцевого населення міста Тростянець, що у Сумській області.

    дали цивільний та громадський транспорт.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На вокзалі звільненого Тростянця виявлено штаб окупантів і камеру для тортур (фото, відео)