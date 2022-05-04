Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди вдарили окупанти
Окупанти продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру
Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
«Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі», - написав він.
За словами Камишіна, серед залізничників постраждалих немає.
«Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги», - додав він.
Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.
3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.