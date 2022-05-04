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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди вдарили окупанти

    Обстрілів зазнає залізнична інфраструктура&nbsp; - Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди вдарили окупанти
    Обстрілів зазнає залізнична інфраструктура 

    Окупанти продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру

    Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

    «Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі», - написав він.

    За словами Камишіна, серед залізничників постраждалих немає.

    «Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги», - додав він.

    Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

    3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди вдарили окупанти