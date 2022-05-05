Після масштабної ДТП в Україні відновлюється робота відеокамер на дорогах

ДТП на Рівненщині забрала життя 26 людей

Через декілька днів на дорогах України буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону.

Таке рішення ухвалено після масштабної смертельної ДТП у Рівненській області.

«Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходяться на межі життя і смерті. Тобто число загиблих може поповнитися», - сказав Монастирський.

Він розповів, як сталася ця ДТП: «Через те, що на зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, який здійснював маневр обгону, не впорався з керуванням там здійснив зіткнення з бензовозом. Своєю чергою авто з пальним виїхало на зустрічну смугу та зіткнулось із пасажирським автобусом Setra, де перебували 35 пасажирів, а також водій. Відбувся вибух, люди одночасно загинули».

Міністр нагадав, що під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.

Нагадаємо, ввечері 3 травня в Рівненській області сталася масштабна смертельна ДТП. Жертвами смертельної ДТП стали 26 людей.