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З Донеччини евакуювалися вже дві третини населення

Альона Боженко
Сьогодні, 03:57 glavcom.ua
З Донеччини евакуювалися вже дві третини населення
Триває обов'язкова евакуація жителів Донеччини
фото ілюстративне

Всього залишилося в області близько 250 тисяч жителів

З Донецької області евакуювалися вже дві третини населення, наразі в регіоні лишилось близько 250 тисяч мешканців. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, всього залишилося в області близько 250 тисяч жителів.

«З учорашнього дня почав поїзд ходити. Люди вивозилися в конкретні умови з розумінням, куди вони їдуть і з усіма необхідними виплатами. Це 134 людини. Це до Кропивницького. Сьогодні триває цей рух, це 95 осіб», – йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що з настанням холодів люди з питанням евакуації «будуть чинити інакше». За його словами, для спокійного проходження опалювального сезону ця частка має ще збільшитись.

«Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше. Якщо казати, що евакуація йде повільно, то це лишилася та категорія людей, яка до останнього не хоче виїжджати», – зазначив він.

Кириленко вкотре наголосив, що насильно переселяти людей ніхто не буде і додав, що наразі ворожі обстріли ведуться майже по території всієї області.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Раніше стало відомо, що уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 

У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи знищені. Тепла на Донеччині у зимовий період не буде.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що під час обов’язкової евакуації з Донецької області має виїхати понад 50 тисяч дітей та 200 тисяч дорослих.

Теги: Донеччина евакуація населення

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