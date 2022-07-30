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Верещук повідомила про початок обов’язкової евакуації з Донеччини

Мар’яна Мигаль
30 липня, 19:24 glavcom.ua
Верещук повідомила про початок обов’язкової евакуації з Донеччини
Донеччина в зимовий період може залишитися без тепла, без світла, без обігріву
фото з відкритих джерел

Якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня.

За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

«У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.

Одним словом – тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти», – зазначила міністерка.

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

«33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї», – наголосила Верещук.

Нагадаємо, триває сто п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін.

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Теги: війна Донеччина окупація Ірина Верещук евакуація

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