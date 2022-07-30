Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Евакуація обов'язкова. Президент закликав людей виїжджати з Донеччини

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:18 glavcom.ua
Евакуація обов'язкова. Президент закликав людей виїжджати з Донеччини
Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити

Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Там (на Донбасі - ред.) сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно потрібно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені», – сказав він.

Президент наголосив, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває у зоні бойових дій на Донбасі та переконувати їх у необхідності виїзду.

«Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога. Потрібне лише рішення від самих людей. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми будемо використовувати будь-яку можливість», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 

Теги: Володимир Зеленський війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місто Запоріжжя уже прийняло близько 150 тис. переселенців
Евакуація херсонців. Запоріжжя готується до відкриття спеціального транзитного хабу (відео)
26 липня, 12:55
21 березня два гелікоптери Мі-8 пройшли крізь навантажувальні крани Маріупольського порту
У мережі з'явилися унікальні кадри евакуації поранених захисників з «Азовсталі» (відео)
25 липня, 09:54
З Бахмута, Краматорська, Слов'янська евакуюють людей
Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст Донеччини
22 липня, 21:25

Суспільство

Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Евакуація обов'язкова. Президент закликав людей виїжджати з Донеччини
Евакуація обов'язкова. Президент закликав людей виїжджати з Донеччини
31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Спека до +32 та дощі: прогноз погоди на 30 липня
Спека до +32 та дощі: прогноз погоди на 30 липня
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв
«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)
23K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
16K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
12K
Росія хоче повісити полонених «азовців»
10K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського(відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту