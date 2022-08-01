Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:37 glavcom.ua
Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься
Людей транспортуватимуть до місця евакуації
фото з відкритих джерел

Уряд врахував помилки минулих хвиль евакуацій

Під час обов’язкової евакуації з Донецької області має виїхати понад 50 тисяч дітей та 200 тисяч дорослих. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

«Тим, хто евакуюватиметься, слід там дзвонити в адміністрації, або писати онлайн у чат-ботах. Все фіксується в ОВА (обласних військових адміністраціях. – Ред.) і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації. Це може бути автобус чи поїзд», - сказала вона.

За словами Верещук, люди також отримають довідку внутрішньо переміщеної особи.

«На вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу та фіндопомогу. «Укрпошта» вже це знає, як робити. Гроші є. Ми всі помилки минулих хвиль евакуацій врахували, – сказала міністерка. – Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Є певний формат відмови. Там персональна відповідальність. Але ще раз кажу: газу, опалення не буде, світла не буде».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Раніше стало відомо, що уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 

У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи знищені. Тепла на Донеччині у зимовий період не буде.

Теги: евакуація Донеччина уряд Ірина Верещук війна опалювальний сезон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області
Евакуація обов'язкова. Президент закликав людей виїжджати з Донеччини
30 липня, 23:18
Донеччина в зимовий період може залишитися без тепла, без світла, без обігріву
Верещук повідомила про початок обов’язкової евакуації з Донеччини
30 липня, 19:24
На Волинь свою отару вівчар привіз уже вантажівкою для тварин
Тікав від війни. Вівчар із Донеччини 50 км самотужки гнав 400 овець
Вчора, 19:07

Суспільство

Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься
Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься
Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня
Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня
Виплати переселенцям, тарифи та антибіотики за рецептом: що зміниться з 1 серпня
Виплати переселенцям, тарифи та антибіотики за рецептом: що зміниться з 1 серпня
Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8346
Путіну вигідно зупинити війну, іншого виходу нема, – колишній спічрайтер диктатора
8146
Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву
8011
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
7622
Після ударів ЗСУ рашисти відводять особовий склад із кількох селищ
7553
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати
6368
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря

Новини

Конгрес США представив законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму
Сьогодні, 01:43
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
Сьогодні, 01:24
Військові за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян
Вчора, 23:45
У Росії немає шансів перемогти у цій війні: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 21:59
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Вчора, 21:39
Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Вчора, 02:34

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту