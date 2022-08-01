Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься

Уряд врахував помилки минулих хвиль евакуацій

Під час обов’язкової евакуації з Донецької області має виїхати понад 50 тисяч дітей та 200 тисяч дорослих. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

«Тим, хто евакуюватиметься, слід там дзвонити в адміністрації, або писати онлайн у чат-ботах. Все фіксується в ОВА (обласних військових адміністраціях. – Ред.) і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації. Це може бути автобус чи поїзд», - сказала вона.

За словами Верещук, люди також отримають довідку внутрішньо переміщеної особи.

«На вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу та фіндопомогу. «Укрпошта» вже це знає, як робити. Гроші є. Ми всі помилки минулих хвиль евакуацій врахували, – сказала міністерка. – Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Є певний формат відмови. Там персональна відповідальність. Але ще раз кажу: газу, опалення не буде, світла не буде».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Раніше стало відомо, що уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи знищені. Тепла на Донеччині у зимовий період не буде.