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    Події в Україні

    Шлях зі «спецефектами». Як відбувається евакуація на Луганщині (відео)

    На Луганщині поліцейські продовжують щоденну евакуацію - Шлях зі «спецефектами». Як відбувається евакуація на Луганщині (відео)
    На Луганщині поліцейські продовжують щоденну евакуацію
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    На Луганщині зростає кількість охочих евакуюватися

    У понеділок, 23 травня, під Лисичанськом Луганської області потрапив під обстріл евакуаційний транспорт. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Наразі люди вже в безпеці. «43 людини евакуйовано, з них п‘ятеро дітей», – поінформував Гайдай.

    Поліцейські продовжують щоденну евакуацію. «Охочих виїхати більшає, люди погоджуються ризикувати, бо те, що коїться в містах, набагато гірше», – зазначив Гайдай.

    Він також оприлюднив відео від журналістів, як відбувається евакуація. «Це траса Лисичанськ – Бахмут, такий шлях з такими «спецефектами» наш евакуаційний транспорт долає щодня», – пояснив Гайдай.

    Нагадаємо, 23 травня в Луганській області окупанти обстріляли евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади. Автобус потрапив під обстріл під Врубівкою. Евакуйовані вже в безпеці.

    Також російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

    Раніше рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Шлях зі «спецефектами». Як відбувається евакуація на Луганщині (відео)