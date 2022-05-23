Шлях зі «спецефектами». Як відбувається евакуація на Луганщині (відео)

На Луганщині зростає кількість охочих евакуюватися

У понеділок, 23 травня, під Лисичанськом Луганської області потрапив під обстріл евакуаційний транспорт. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі люди вже в безпеці. «43 людини евакуйовано, з них п‘ятеро дітей», – поінформував Гайдай.

Поліцейські продовжують щоденну евакуацію. «Охочих виїхати більшає, люди погоджуються ризикувати, бо те, що коїться в містах, набагато гірше», – зазначив Гайдай.

Він також оприлюднив відео від журналістів, як відбувається евакуація. «Це траса Лисичанськ – Бахмут, такий шлях з такими «спецефектами» наш евакуаційний транспорт долає щодня», – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, 23 травня в Луганській області окупанти обстріляли евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади. Автобус потрапив під обстріл під Врубівкою. Евакуйовані вже в безпеці.

Також російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

Раніше рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.