Евакуація херсонців. Запоріжжя готується до відкриття спеціального транзитного хабу (відео)

Транзитний хаб для тимчасового перебування переселенців із Херсонщини розрахований на 300 місць

У Запоріжжі планується створення транзитного хабу для переселенців із Херсонської області, які через Василівку в’їжджають у місто. Про це повідомив заступник міського голови Херсона Роман Головня.

Чиновник зазначив, що на сьогодні місто Запоріжжя уже переповнене вимушено переміщеними особами. Місто прийняло уже близько 150 тис. осіб.

«Тому ми повинні забезпечити перебування для херсонців у Запоріжжі транзитом – на декілька днів. А потім вони повинні переміщатись по Україні. У місця, які або ми визначимо, або якщо їм є куди їхати», – зазначив посадовець.

За словами Головні під транзитний хаб для переселенців виділено хостел. Наразі є можливість для розміщення 300 осіб, але кількість місць планують розширити до 400.

Фінансується цей проєкт програмами ООН та міжнародних благодійних організацій.

Як відомо, у Василівці на Запоріжжі щодня росте черга на виїзд з окупованої території, бо росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 людей), коли попит на виїзд значно більший. Представники української влади зверталися до міноборони РФ з проханням організувати коридор для евакуації. Але рашисти кажуть, що охочих виїхати на підконтрольну Україні територію немає.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців зі східних у західні області.

Також Верещук заявила, що майже 800 тис.внутрішньопереміщених осіб потребуватимуть житла.

Раніше також повідомлялося, що в Україні майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяні грошові виплати. Одна з причин – «Дія» не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.

Зазначимо, що переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія».