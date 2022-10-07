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У Маріуполі група спротиву спалила бази російських офіцерів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі група спротиву спалила бази російських офіцерів (відео)
фото скріншот відео

У небо здійнявся високий дим 

У тимчасово окупованому Маріуполі група спротиву «Ї» провела успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Чиновник опублікував відео, на якому можна бачити густий дим, що піднімається з місця, де стоїть будинок розташування російських офіцерів. «Група Маріупольського Спротиву «Ї» повідомила про успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів в Маріуполі. Гарне привітання до дня народження найогиднішого диктатора 21 сторіччя», – зазначив чиновник під відео.

Як повідомлялося, жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені стояти у величезних багатогодинних чергах за гуманітарними продуктами харчування.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

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Теги: Маріуполь чиновник радник місто відео будинок

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