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Перейшла на бік ворога: директорка маріупольської школи отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перейшла на бік ворога: директорка маріупольської школи отримала підозру
Директорка однієї зі шкіл Маріуполя добровільно перейшла на бік ворога
Донецька обласна прокуратура

Підозрювана під супровід гімну ворожої держави організувала і розпочала учбовий процес у школі

Донецька обласна прокуратура заочно повідомиои про підозру мешканці м. Маріуполя у колабораційній діяльності. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року, коли місто окупували війська країни-агресора, директорка однієї зі шкіл добровільно перейшла на бік ворога та погодилась обійняти посаду так званої виконуючої обов’язки директора школи № 53 м. Маріуполя.

«Використовуючи надані ворогом псевдоповноваження, колаборантка під супровід гімну ворожої держави організувала і розпочала учбовий процес у школі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, підозрювана взяла участь у постановочному відеозаписі для пропагандистських ЗМІ окупаційної влади, де прокоментувала технічний стан приміщення школи, гарантувала безпечні умови навчання для дітей та анонсувала продовження навчального року.

Раніше повідомлялося, що директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави

За даними слідства, обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду «міністра освіти» при окупаційній владі.

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Теги: окупанти Україна росія Маріуполь війна

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