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Окупаційна влада вербує підлітків, – Андрющенко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупаційна влада вербує підлітків, – Андрющенко
Петро Андрющенко/Telegram

Підліткам дали тиждень подумати щодо вступу до «юнармії»

Російські загарбники вербують у тимчасово окупованому Маріуполі підлітків, щоб ті вступили до «юнармії». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Зазначається, що вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають «юнармійці» та дали тиждень подумати щодо вступу.

«Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Програма навчання ненавидити з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші. Лють. Просто Лють», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту-спротив @MMR_SendMe_bot або звернувшись напряму адміну Маріупольського Спротиву @mrplsprotuv_admin.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

Теги: війна росія Маріуполь окупанти Україна

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