Блогер-мільйонник Дурнєв показав, що росіяни зробили з його будинком у Маріуполі (фото)

«Я народився у тому самому пологовому, який розбомбили росіяни»

Олексій Дурнєв, відомий ведучий та блогер-мільйонник, котрий родом із Маріуполя, показав що росіяни зробили з його будинком. Він до 17 років жив у п’ятиповерхівці, на місці якої зараз – спалені руїни. Про це Дурнєв розповів у інтерв’ю «Главкому». Блогер також поділився, що народився в тому самому пологовому будинку, що його ракетами розбомбили загарбники.

«Там, де я жив, взагалі якесь легендарне місце було. У 2014 році, коли сепаратисти зі зброєю з’явилися у Донецьку, вони захопили райвідділок міліції. У Маріуполі відбувалося щось схоже. У нашому місті сепаратисти прийшли до військової частини вимагати у військових роззброїтись, хотіли забрати їхню зброю. Військова частина у Маріуполі була першою на Донбасі, яка їм відмовила і пригрозила застосувати зброю. Так от, та військова частина розташовувалася через бульвар від мого будинку. Пам’ятаю, малими ми з друзями постійно бігали і роздивлялися, як там солдати марширують, нам це було цікаво», – поділився блогер.

Раніше блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі. В окупованому місті в нього залишилися тітка та двоюрідний брат.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі вишикувались величезні черги за гуманітарними продуктами харчування.