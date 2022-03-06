З Ірпеня продовжують евакуювати людей, окупанти в них стріляли (фото, відео)

Люди отримали змогу врятуватися від обстрілів

Російські війська цілеспрямовано били по мирному населенню

Після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто Ірпінь та околиці, громадян продовжують евакуювати.

Додатково рятувальники розгортають намети для надання медичної допомоги усім хто цього потребує.

Тим часом, російські війська цілеспрямовано били по мирному населенню, яке намагалося вийти з Ірпеня сьогодні зранку.

«На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення. Напевно це була родина…», – написав кореспондент Андрій Дубчак, який перебував на місці події і виклав у соцмережі це жахливе відео.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.