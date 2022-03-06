Арестович розповів, як відбиваються від ворога українські міста

Ситуація довкола Києва залишається напруженою

Уночі противник наносив ракетні та авіаційні удари по Києву, Житомиру, Коростеню, Старокостянтинову, Чернігову та Харкову. Про це під час брифінгу розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

«Ситуація довкола Києва напружена – тривають бої на північному заході від столиці. ЗСУ змінили позиції в Бучі й Гостомелі, щоб не підставляти мирних мешканців під не вибіркові удари артилерії противника», – сказав Арестович.

Також радник голови Офісу президента проінформував про ситуацію на інших напрямках спротиву:

Чернігів відбиває напади;

Супротивник намагається просунутися до Сум;

У Харкові напад окупантів відбитий;

Був відбитий потужний наступ у зоні ООС;

Маріуполь тримає оборону;

Окупанти дещо відійшли від Херсона;

Противник намагається просунутися до Миколаєва й Південноукраїнської АЕС – ситуація контрольована;

В Одесі збили щонайменше 2 літаки;

Основні спроби противника просунутися – наступ на північ від Миколаєва, просування від Харкова до Дніпра (атаку відбито).

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович закликав гуманно ставитися до полонених російських військових.

Також ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25.

Тим часом Росія на десятий день визнала знищення літака Ан-26 разом з екіпажем.

5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка. Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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