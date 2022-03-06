Окупанти знищили аеропорт «Вінниця». Зеленський звернувся до світу (відео)

У Вінниці російські окупанти повністю зруйнували аеропорт. Зеленський вкотре просить закрити небо над Україною

У неділю, 6 березня, окупанти обстріляли аеропорт «Вінниця» та військову частину у Гавришівці ракетами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову агресію РФ.

«Щойно мені доповіли про ракетний обстріл по Вінниці. Вісім ракет проти нашої доброї, мирної Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя.. Ми повторюємо кожного дня – закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону: без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок – захищати нас, захищати людей. Ви це можете», – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що закрите небо – це відповідальність політиків світу, західних лідерів.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.



