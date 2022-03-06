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    Окупант захопив Бучу і Гостомель, є поранені та померлі діти

    На вулицях Бучі дуже багато спаленої військової техніки ворога - Окупант захопив Бучу і Гостомель, є поранені та померлі діти
    На вулицях Бучі дуже багато спаленої військової техніки ворога
    фото з соцмереж

    Російська армія не сильна, ми її з’їмо по кусочках, переконаний Арестович

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства. Про це він повідомив в ефірі телемарафону українських каналів.

    «У цих містах ворог утримує мирних мешканців у заручниках. Є випадки страшних речей, коли окупант поранив багато дітей і не дає їх евакуювати попри численні звернення на рівні вищого керівництва країни. До речі, декілька діточок уже померло», – сказав Арестович.

    Він уточнив, що у підвалах Бучи та Ірпеня, ворог утримує 70 дітей.

    При цьому Арестович уточнив: наші сили оборони у Бучі та Гостомелі відійшли на нові позиції, щоб не давати можливості противнику бити по житлових будинках з мирними мешканцями.

    «Російська армія не сильна, вона просто довга. Але ми її поступово з’їмо по кусочках, як салямі», – впевнений радник керівника Офісу президента.

    Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.

    «Вони знаходяться частина в утримуванні передових підрозділів, яких важко вивести через продовження боїв, інша частина знаходиться в утриманні центральних органів влади, ще частина знаходиться в різних місцях в областях. Наразі ми вже організовуємо централізоване утримання полонених згідно з законами Женевської конвенції, яких, до речі, досить багато, і ці умови не прості для організації. Але мова вже про табори, бо для такої кількості (військовополонених, – Ред.) необхідно створювати табори», – сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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    Теги: армія війна радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Окупант захопив Бучу і Гостомель, є поранені та померлі діти