Україна створить табори для полонених російських окупантів

Частина російських окупантів сама здається в полон українським військовим

Кількість полонених російських військових в Україні щодня зростає

В Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Мова йде про сотні полонених окупантів.

«Вони знаходяться частина в утримуванні передових підрозділів, яких важко вивести через продовження боїв, інша частина знаходиться в утриманні центральних органів влади, ще частина знаходиться в різних місцях в областях. Наразі ми вже організовуємо централізоване утримання полонених згідно з законами Женевської конвенції, яких, до речі, досить багато, і ці умови не прості для організації. Але мова вже про табори, бо для такої кількості (військовополонених, – Ред.) необхідно створювати табори», – сказав Арестович.

При цьому радник керівника ОП не назвав точну цифру військовополонених. Відомо лише, що їх кількість щоденно збільшується.

Нагадаємо, Арестович також закликав гуманно ставитися до полонених російських військових.

5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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