З травня ворог ні на метр не підійшов ближче до Харкова, - Синєгубов

В ОВА зазначають, що Харківщина готова до будь-яких протистоянь

Не підійшли до Харкова ні на метр після того, як їх у травні відтіснили від міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог не підійшов до Харкова ні на метр ближче з того часу, як ЗСУ суттєво «відкинули» ворога. Ми готові до найжорсткіших протистоянь Росії. Це факт. Всі бійці ЗСУ, добровольці, інші бойові формування сьогодні - це концентрація військової еліти, яка надійно захищає українську Харківщину», – повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА також зазначив, що адміністрація активно працює над відкриттям «зелених» коридорів.

«Зі свого боку постійно ініціюємо відкриття офіційних «зелених» коридорів для евакуації населення, наразі працюємо по 4 напрямках», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Також 23 липня російські загарбники вдарили по навчальному закладу на Харківщині. Близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Зазначимо, триває сто п’ятдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».