Обстріл Одеси: окупанти пошкодили місцевий художній музей (фото)

Порт розташований упритул до ключових об‘єктів культурної спадщини Одеси

Унаслідок ракетного удару рашистів по Одесі постраждала будівля Одеського художнього музею. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що означає вести перемовини з терористами. 22 липня під егідою ООН в Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. А вранці 23 липня Росія вдарила ракетами по Одеському порту, саме туди, де зберігалось зерно. Цим ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею», – заявив він.

Очільник МКІП наголосив, що портова частина, за оновленою версією номінаційного досьє, яке незабаром буде подане Україною до ЮНЕСКО, входитиме до буферної зони об‘єкту Всесвітньої спадщини. Порт розташований упритул до ключових об‘єктів культурної спадщини Одеси.

Ткаченко закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту «зробити все, щоб зупинити удари росії по мирних містах України та знищення культурної і природної спадщини»

«Росія не має права бути членом ЮНЕСКО, а тим паче головувати в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».