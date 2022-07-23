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  3. Росіяни атакували Одеський торговий порт ракетами «Калібр»
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    Новини

    Росіяни атакували Одеський торговий порт ракетами «Калібр»

    РФ випустила по Одесі&nbsp;крилаті ракети типу &laquo;Калібр&raquo; - Росіяни атакували Одеський торговий порт ракетами «Калібр»
    РФ випустила по Одесі крилаті ракети типу «Калібр»
    фото ілюстративне

    В об'єкти інфраструктури порту влучили дві ракети

    Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

    Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

    Нагадаємо, об 11:06 в Одесі та області була оголошена повітряна тривога.

    Близько 11:11 в Одесі пролунали вибухи.

    Згодом нардеп Олексій Гончаренко та соцмережі повідомили, що російські війська завдали ракетний удар по порту Одеси.

    Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

    Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

    Читайте також: У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці
    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни атакували Одеський торговий порт ракетами «Калібр»