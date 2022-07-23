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    Новини

    Після «зернової» угоди Росія вдарила по порту Одеси

    Над Одесою підіймається стовп диму - Після «зернової» угоди Росія вдарила по порту Одеси
    Над Одесою підіймається стовп диму
    фото: Суспільне Одеса

    У порту Одеси велика пожежа

    Російські війська завдали ракетний удар по порту Одеси. Про це повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    У порту виникла серйозна пожежа.

    Гончаренко нагадав, що вчора, 22 липня, у Стамбулі була підписана угода про вивіз зерна українських портів, серед яких і одеський.

    «Ось вам і зерновий коридор. Ці у**бки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети», – зазначив нардеп.

    Про удар по порту Одеси повідомляє також Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

    Нагадаємо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

    Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

    Читайте також: У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці
    Теги: росія окупанти Одеса війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Після «зернової» угоди Росія вдарила по порту Одеси