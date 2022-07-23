Обстріл Миколаєва: окупанти влучили в будинок, під завалами є люди

поцілили по району, де завжди людно

Окупанти поцілили по району, де завжди людно

Осколкове поранення отримав 16-річний підліток

Увечері 23 липня Миколаїв вчергове обстріляли. Осколкове поранення отримав 16-річний підліток. За попередньою інформацією, влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона зауважила – поцілили по району, де завжди людно.

О 17:50 було оголошено повітряну тривогу. О 18:18 за інформацією в місті було чутно звуки вибухів. Ракетами обстріляно один зі спальних районів Миколаєва.

Зараз на місці влучання працюють медики та рятувальники.

Сьогодні зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.