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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: окупанти влучили в будинок, під завалами є люди

    Окупанти&nbsp;поцілили по району, де завжди людно - Обстріл Миколаєва: окупанти влучили в будинок, під завалами є люди
    Окупанти поцілили по району, де завжди людно
    фото: suspilne.media

    Осколкове поранення отримав 16-річний підліток

    Увечері 23 липня Миколаїв вчергове обстріляли. Осколкове поранення отримав 16-річний підліток. За попередньою інформацією, влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона зауважила – поцілили по району, де завжди людно.

    О 17:50 було оголошено повітряну тривогу. О 18:18 за інформацією в місті було чутно звуки вибухів. Ракетами обстріляно один зі спальних районів Миколаєва.

    Зараз на місці влучання працюють медики та рятувальники.

    Сьогодні зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 липня
    Теги: росія окупанти війна обстріл рятувальники Україна будинок окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: окупанти влучили в будинок, під завалами є люди