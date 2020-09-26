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    Події в Україні

    США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака

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    <p>США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака</p> - США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака

    США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака

    Сполучені Штати та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким загиблих курсантів, офіцерів та членів екіпажу

    Сполучені Штати Америки та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані через авіакатастрофу літака АН-26, що упав у Чугуївському районі на Харківщині. Про це повідомляють пресслужби посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та НАТО.

    «Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, загиблим та пораненим внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у ніч на п’ятницю. Наші думки з вами, і ми стоїмо поруч з вами у цей час горя», – йдеться у повідомленні американського посольства.

    Також представництво НАТО в Україні на своїй сторінці в Twitter заявило, що вони засмучені трагічною новиною про авіакатастрофу на Харківщині.

    «Представництво НАТО в Україні засмучене трагічною новиною про катастрофу військового літака, який перевозив курсантів українських ВПС на навчання на Північному сході України. Це жахлива втрата, і ми думаємо про жертв і їх близьких», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту УкраїниВолодимиру Зеленському у зв’язку з авіакатастрофою 25 вересня.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    США ЗСУ НАТО авіакатастрофа розслідування Державне бюро розслідувань
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