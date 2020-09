США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака

Сполучені Штати та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким загиблих курсантів, офіцерів та членів екіпажу

Сполучені Штати Америки та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані через авіакатастрофу літака АН-26, що упав у Чугуївському районі на Харківщині. Про це повідомляють пресслужби посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та НАТО.

«Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, загиблим та пораненим внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у ніч на п’ятницю. Наші думки з вами, і ми стоїмо поруч з вами у цей час горя», – йдеться у повідомленні американського посольства.

We send our heartfelt condolences to the families and loved ones of the cadets, officers, and crew killed and injured in the An-26 plane crash near Kharkiv on Friday night. Our thoughts are with you, and we stand next to you in this time of grief. pic.twitter.com/7l9z0rgWgC