США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака



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США і НАТО висловили співчуття Україні через катастрофу військового літака

Сполучені Штати та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким загиблих курсантів, офіцерів та членів екіпажу

Сполучені Штати Америки та НАТО висловили співчуття сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані через авіакатастрофу літака АН-26, що упав у Чугуївському районі на Харківщині. Про це повідомляють пресслужби посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та НАТО.

«Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, загиблим та пораненим внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у ніч на п’ятницю. Наші думки з вами, і ми стоїмо поруч з вами у цей час горя», – йдеться у повідомленні американського посольства.

We send our heartfelt condolences to the families and loved ones of the cadets, officers, and crew killed and injured in the An-26 plane crash near Kharkiv on Friday night. Our thoughts are with you, and we stand next to you in this time of grief. pic.twitter.com/7l9z0rgWgC — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 26, 2020

Також представництво НАТО в Україні на своїй сторінці в Twitter заявило, що вони засмучені трагічною новиною про авіакатастрофу на Харківщині.

«Представництво НАТО в Україні засмучене трагічною новиною про катастрофу військового літака, який перевозив курсантів українських ВПС на навчання на Північному сході України. Це жахлива втрата, і ми думаємо про жертв і їх близьких», – йдеться у повідомленні.

#NATOinUkraine is saddened by the tragic news on the crash of the military aircraft carrying Ukrainian air force cadets to a military exercise in North-East #Ukraine. This is a terrible loss and our thoughts are with the victims and their loved ones. — NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) September 26, 2020

Як повідомлялося, президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту УкраїниВолодимиру Зеленському у зв’язку з авіакатастрофою 25 вересня.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.