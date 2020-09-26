Курсант, який вижив у катастрофі під Харковом, без парашута вистрибнув із палаючого літака



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Курсант В’ячеслав Золочевський Фото Фейсбук президента

Курсант В’ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині, навчається на 3-му курсі, на штурмана

Можливості відкрити парашут не було через низьку висоту. Про це розповіла мати курсанта Ірина в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Вчора він зателефонував о 4-ій дня. Каже, у мене польоти з 6 до 9 вечора. Він був щасливий, він чекав цих польотів…Увечері я побачила інформацію про те, що сталося катастрофа, я не знала, що мені робити. Мені було дуже важко…», – розповіла мати.

За словами жінки, її син навчається на 3-му курсі, на штурмана.

«Цього року – це був вже не перший політ, він уже налітав 5 годин. Для нього це вже серйозно, і він чекав кожної години, кожного польоту… Він говорив спочатку, що техніка не готова, що там щось з газом.. Говорив, як буде все готово, у нас буде політ», – сказала Ірина.

Ірина повідомила, що вона побачила сина вже у госпіталі.

«Мене пустили, дитину я побачила на хвилинку, він трошки у свідомості, голову підняв, а зараз я піду поговорю з лікарем, дізнаюся, у якому він стані. Він стрибав із літака на льоту, висота була вже не та, щоб розкривати парашут, він стрибав з палаючого літака», – розповіла Ірина.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

Як повідомлялося, курсант В’ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині, кинувся гасити одного з хлопців, який, на жаль, помер сьогодні у лікарні. Самого ж курсанта сьогодні відвідав Президент України Володимир Зеленський.