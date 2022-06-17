Райрада на Київщині заборонила Московську церкву

Бориспільська районна рада услід за місцевою міською громадою призупинила діяльність УПЦ МП

Депутати районної ради Бориспільщини ухвалили рішення про призупинення функціонування Московської церкви на усій території району. Про це повідомила бориспільська райорганізація «Європейської Солідарності», представники якої й ініціювали рішення про заборону.

Діяльність УПЦ МП у Бориспільському районі призупиняється до завершення російсько-української війни.

«За» таке рішення проголосували 29 депутатів із 40 присутніх в залі. Рішення підтримали депутати усіх фракцій Бориспільської районної ради.

Очільником Бориспільської єпархії є митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), який 2013 року указом президента Росії Володимира Путіна був нагороджений орденом Дружби. Путін мотивував нагородження Паканича «великим внеском у розвиток дружніх відносин між народами і зміцнення духовних традицій».

Нагадаємо, 13 червня діяльність Московської церкви на час війни призупинила Бориспільська міська територіальна громада.

Додамо, що першим містом Київської області, де була призупинена діяльність Московської церкви на час війни, стали Бровари. Місцева влада Броварів ухвалила таке рішення ще 6 травня.

19 травня проти діяльності УПЦ МП висловилися депутати Переяславської міської ради.

В інших регіонах України УПЦ МП також почали забороняти. Так, ще 3 травня відповідне розпорядження підписав мер Котонопа Артем Семеніхін.

А у середині травня діяльність Московської церкви зупинили депутати Бориславської міської ради, що на Львівщині.