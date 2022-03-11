За день вдалося евакуювати понад 38 тис. осіб

Триває робота над організацією евакуації населення за іншими напрямками

10 березня діяли гуманітарні коридори на Київщині, Сумщині та Харківщині

У четвер, 10 березня, через організовані гуманітарні коридори евакуйовано понад 38 тис. громадян. Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у відеозверненні.

«Сьогодні ми з вами спільними зусиллями евакуювали понад 38 тис. людей: 16 тис. – із Київської області, 20 тис. – із Сумської області, 2 тис. – з Ізюма на Харківщині», – сказав Тимошенко.

Він нагадав, що евакуація за всіма маршрутами проводиться безкоштовно, і закликав ігнорувати провокативні пропозиції платних перевезень.

Заступник керівника Офісу президента додав, що влада продовжує працювати над організацією евакуації населення за іншими напрямками.

Тимошенко також поінформував, що в Енергодар Запорізької області та Ізюм Харківської області доправлено гуманітарний вантаж.

10 березня працювали гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Сум, Тростянця та Краснопілля, а також із низки міст поблизу Києва – Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля.

Нагадаємо, із Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб (відео).

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