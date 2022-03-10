З Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб (відео)

З Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб, вивезли мешканців будинку для літніх осіб

У 30-ти автобусах з Бучі виїхали також жінки та діти

Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали сьогодні, 10 березня, з Бучі. Поліція Київщини зустріла перші гуманітарні колони з окупованого міста. Про це повідомила Нацполіція у Фейсбук.

«Триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору, що під Києвом», – повідомляє Нацполіція.

Вже понад 30 автобусів приїхали з Бучі. У них вивезли жінок, дітей та мешканців будинку для літніх осіб.

Правоохоронці зазначають, що евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи.

«Чекаємо прибуття решти автобусів», – кажуть в Нацполіції.

На евакуаційні рейси чекають і жителі Сум. До міста із Лохвиці Полтавської області вирушили одразу 35 автобусів, завдяки яким сумчани зможуть безпечно виїхати із зони обстрілів російського агресора.