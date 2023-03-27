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За добу до моргу Троїцького доправлено сотню тіл окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу до моргу Троїцького доправлено сотню тіл окупантів
Окупанти зазнають значних втрат на Луганщині
фото з відкритих джерел

На лікування до місцевої лікарні прибуло близько 140 важкопоранених окупантів

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 березня.

Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.

Окрім того, на лікування до місцевої лікарні прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Раніше повідомлялося про збільшення смертності серед поранених загарбників. Це пов’язано зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжкомісць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжкомісць військового шпиталя збільшено удвічі – з 200 до 400.

Водночас усіх поранених осіб офіцерського складу евакуюють на територію Російської Федерації гелікоптерами.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

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Теги: окупанти війна росія Луганщина лікарня

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