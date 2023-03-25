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На Луганщині окупанти «розважають» мешканців будинками культури на колесах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти «розважають» мешканців будинками культури на колесах
Окупанти продовжують чинити тиск на мирних жителів
фото з відкритих джерел

Загарбники блокують пересування мешканців окупованих населених пунктів Луганщини

Російські загарбники ускладнюють життя мешканців населених пунктах Луганщини, які ще залишаються під окупацією. Там загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все важче стає пересуватися між містами та селами. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі й виключно за спеціальними перепустками.

А ще для віддалених сіл та зруйнованих міст мінкульт РФ закуповує автоклуби – багатофункціональні будинки культури на колесах. Вони приїжджають до тих населених пунктів, де немає власних закладів культури, із затвердженою цим органом програмою. Усього для окупованих територій буде придбано 28 таких автівок.

Також Луганська ОВА повідомила, що минулої доби росіяни вкотре обстріляли будинки в деокупованому Невському.

«Залишається багато людей в Невському. І росіяни знають про це, тому практично щодня відкривають вогонь по населеному пункту. Близько пів року він перебував під окупацією, тому ворог обізнаний і стріляє прицільно. Загарбникам відомо, де саме залишаються люди та розташована вціліла інфраструктура, тому намагаються вдарити саме по цих районах, – наголошує виконуючий обов’язки начальника Луганської ОВА Олексій Смирнов. – Тільки позаминулої ночі противник вдарив по цьому населеному пункту як ствольною, так і реактивною артилерією. Зруйновано житловий будинок. На щастя, його власник вже встиг виїхати за межі нашого регіону. Це зберегло йому життя».

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань.

Теги: Луганщина окупанти війна росія

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