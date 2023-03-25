«Відправляють на забій». Окупанти вчергове скиглять через погані умови на фронті (відео)

Військові РФ зазнають тяжких втрат на Донеччині і в надії на порятунок записують відеозвернення до командування

Російські загарбники, які воюють у Слов’янську Донецької області, поскаржилися керівництву на погані умови служби, брак води, їжі та боєприпасів, а також відсутність зв’язку з командуванням.

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«Зараз нас відправляють на штурм укріплених позицій, які не будуть під роботою нашої артилерії та роботою бронетехніки.

Ми, виконуючи завдання на цьому напрямку, на власні очі бачили погану організацію штурмів та оборони. Перебуваючи на позиціях на передній лінії, ми 15 днів не могли випросити ураження вогневих точок противника. Давались напрямки і координати на ураження, але вогню у відповідь з нашого боку не було, хоча артилерія противника обстрілювала наші позиції протягом усього періоду з одного і того ж місця», – розповідають окупанти

Вони заявили, що зазнали тяжких втрат. Водночас місцеві офіцери так званої «ДНР» залишили позиції і там лишилися лише мобілізовані російської армії.

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Також загарбники пожалілися, що не було організовано евакуацію вбитих та поранених, а тому їм доводилося проводити її самотужки, залишаючи позиції без прикриття.

«Постачання води, продовольства та боєприпасів не було. Харчувалися тим, що приносили з собою, знову ж таки залишаючи для цього позиції. Зв'язку між підрозділами, позиціями та командуванням не було», – скаржаться вони.

Окупанти попросили керівництво розібратися в ситуації і перевести їх зі складу підрозділу народної міліції «ДНР» до складу підрозділу збройних сил РФ, тому що для місцевого командування вони є гарматним м'ясом, відправленим на забій. Рашисти додали, що в записі відео беруть участь ті, хто встиг покинути позиції.