За добу рашисти зруйнували 26 житлових будинків на Донеччині (фото)

За добу руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів на Донеччині

Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області

Поліція Донецької області за добу задокументувала 18 ударів росіян. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні зазначається, що руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких – житлові будинки. Зокрема, зруйновано та пошкоджено 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних. Також пошкоджень зазнали пекарня, агрофірма, птахофабрика, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо.

«Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське. Російські війська били з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем «Град» і зенітно-ракетних комплексів С-300», – повідомили у прокуратурі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область) найближчим часом. За його словами, про підготовку наступу свідчать заяв представників країни-агресорки. Наразі це вкрай сильно непокоїть жителів міста.

Як відомо, триває 116-а доба протистояння українського народу російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.