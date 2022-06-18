  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Колаборантка на Донеччині здала власного сина у полон окупантів
рус
    Події в Україні

    Колаборантка на Донеччині здала власного сина у полон окупантів

    Ексдепутатка Покровської селищної ради Анжела Клименко перейшла на бік окупантів - Колаборантка на Донеччині здала власного сина у полон окупантів
    Ексдепутатка Покровської селищної ради Анжела Клименко перейшла на бік окупантів
    фото із соцмережі

    Для зрадників немає нічого святого

    Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району на Донеччині Анжела Клименко перейшла на бік окупантів та очолила один із так званих гуманітарних штабів «Єдиної Росії». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За його даними, зрадниця брала участь в організації псевдореферендуму на Донбасі в 2014 році.

    Але найголовніше те, що жінка зрадила власного сина.

    «Її син – військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня», – повідомив Андрющенко.

    Син зрадниці Анжели Клименко - військовослужбовець ЗСУ
    Син зрадниці Анжели Клименко - військовослужбовець ЗСУ

    Нагадаємо, Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутатці Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться, імовірно, про депутатку-колаборантку від ОПЗЖ Олену Карпенко. Яка була у оприлюдненому раніше міською радою Маріуполя списку зрадників.

    Читайте також: Невигідна зрада: чому колаборанти приховують свою співпрацю з ворогом
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колаборантка на Донеччині здала власного сина у полон окупантів