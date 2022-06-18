Колаборантка на Донеччині здала власного сина у полон окупантів

Для зрадників немає нічого святого

Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району на Донеччині Анжела Клименко перейшла на бік окупантів та очолила один із так званих гуманітарних штабів «Єдиної Росії». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, зрадниця брала участь в організації псевдореферендуму на Донбасі в 2014 році.

Але найголовніше те, що жінка зрадила власного сина.

«Її син – військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня», – повідомив Андрющенко.

Син зрадниці Анжели Клименко - військовослужбовець ЗСУ

Нагадаємо, Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутатці Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться, імовірно, про депутатку-колаборантку від ОПЗЖ Олену Карпенко. Яка була у оприлюдненому раніше міською радою Маріуполя списку зрадників.